Из-за новых правил ЦБ ставки автокредитов вырастут

Сроки автокредитов вырастут, чтобы снизить ежемесячные платежи. Центробанк ужесточил условия выдачи автокредитов, теперь они могут стать ещё менее выгодными. С 1 июля повысились надбавки к коэффициентам риска для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки. Аналитическое агентство «Автостат» опросило экспертов, которые рассказали, как новые правила скажутся на российском авторынке. Займы могут стать дороже и менее доступными.

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По мнению руководителя дирекции развития автокредитования Банка «Уралсиб» Екатерины Мельниковой, из-за появления коэффициентов риска по автокредитам требования банков к заёмщикам станут жёстче. Это может снизить количество одобренных заявок и средний размер автокредитов, а первоначальные взносы и сроки кредитования могут увеличиться. При этом ставки по автокредитам могут вырасти на несколько процентных пунктов, увеличив общую полную стоимость кредита, а доля автокредитования на рынке может сократиться, особенно если вырастет ключевая ставка.

По мнению начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексея Бочарникова, ужесточение правил ЦБ скажется на динамике выдач автокредитов, но значимого влияния на среднюю сумму кредита новая риск-политика не окажет. Клиентам требуются деньги под конкретный автомобиль, а стоимость машин продолжает расти. Вероятно, игроки рынка будут стремиться удлинять сроки кредитования, чтобы таким образом снизить ежемесячный платёж и долговую нагрузку на заёмщиков.

Директор департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич считает, что по премиальным автомобилям сокращение будет минимальным, так как данную категорию автомобилей покупают люди с более высокими доходами и без привлечения либо с минимальным привлечением заёмных средств. А почувствуют на себе новые правила кредитования покупатели недорогих автомобилей.

Начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов уверен, что на новые автомобили условия кредитования будут выгоднее, чем на подержанные машины. Потому что на новые модели распространяются партнёрские программы, которые банки реализуют совместно с автомобильными брендами.