Россияне назвали идеальные для себя автомобили

В ходе проведенного социологического опроса, аналитики составили облик идеального автомобиля, который хотели бы приобрести российские автолюбители.

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Так, 37,5% опрошенных респондентов сообщили о том, что отдают предпочтение европейской или японской модели в ценовом сегменте от одного до двух миллионов рублей.

Приобретение легкового автомобиля в ценовом диапазоне от 2 до 3 миллионов рублей рассматривают 23,1% опрошенных граждан. А совершить покупку транспортного средства в пределах от 500 000 до 1 000 000 рублей хотели бы 20,4%.

При этом купить автомобиль на вторичном рынке дешевле стоимости в 500 000 рублей планируют только 9,7% респондентов. Готовых потратить на приобретение авто более 3 000 000 рублей оказалось только 9,3% автолюбителей. А совершить покупку свыше 5 000 000 рублей готовы вообще только 1% опрошенных.

42,6% опрошенных российских автолюбителей ответили, что японские автомобили считают самыми надежными. При этом 38,9% имеют противоположное мнение и называют транспортные средства, выпущенные в странах Европы, самыми качественными. Но есть и те, кто ответил, что считает китайские автомобили идеальным выбором для эксплуатации в российских условиях, таких оказалось 30,1% граждан. И только 26,4% автолюбителей сказало, что видят в качестве надежного транспортного средства автомобили, выпущенные в России.

Несмотря на доступную стоимость машин, выпускаемых на территории нашей страны, на вторичном рынке они не пользуются особой популярностью. Чаще всего их приобретают в ценовом сегменте до 500 000 рублей и в качестве первого транспортного средства.

Также стоит напомнить о том, что Lada Granta в настоящее время является самым дешевым новым легковым автомобилем на российском рынке.