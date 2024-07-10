В середине 40-х в американских городах существовали 20-метровые магазины на колесах

В середине 40-х годов в крупных американских городах предлагали применять переосмысленную версию мобильных магазинов.

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Суть заключалась в том, что трижды в неделю автомагазины длиной более 18 метров объезжали жилые районы, продавая хлеб, масло, яйца и молоко, принимая заказы на другие продукты питания и собирая одежду для стирки. Доставку товаров до квартиры или дома осуществляли 8 продавцов в элегантной форме.

Каждый продавец носил на спине «рацию» для связи с водителем огромного грузовика на случай, если домохозяйка решит купить что-то, что не было в передвижной тележке продавца. Звонок в припаркованный автомагазин вызывал курьера на мотоцикле, который подвозил желаемый заказ в считанные минуты.

Помимо перевозки свежего мяса, птицы и замороженных продуктов в холодильных отделениях концерн по развозу продуктов питания планировал заниматься перевозкой бытовой техники.

К сожалению, идея так и не нашла реализации.