Дилеры предупреждают: китайских автобрендов в России станет меньше

Количество автомобильных китайских марок в России резко сократится. По данным Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), на сегодняшний день на рынке представлены машины 60 китайских марок. Половина из них не имеет ни поддержки дистрибьюторов, ни официальных шоурумов, и продают они меньше 100 автомобилей в месяц.

«Участь таких игроков в ближайшей перспективе одна — закрыться и покинуть российский рынок, как это произошло, например, с Lifan, Haima, Zotye и рядом других», — считает президент РОАД Алексей Подщеколдин.



В ходе пресс-конференции, на которой РОАД подвела итог первой половины 2024 года, был озвучен прогноз о скором исчезновении ряда китайских марок с российского рынка. Это те бренды, которые представлены полуофициально и объемы реализации которых не превышают 100 машин. К таковым относятся HiPhi, Avatr, Nio, Aito и Xpeng — все перечисленные марки, если верить статистике РОАД, с начала 2024 года продали в России лишь несколько десятков автомобилей.

Дилеры считают, что конкуренцию могут выдержать только бренды, входящие в топ-15 по объемам продаж.

«Это те, кто уже закрепился на рынке, плюс некоторые марки типа Hongqi, работающие в премиум-сегменте, где свои законы, — пояснил Подщеколдин. — Те же, кто мало продает в среднем сегменте, неизбежно прогорят, это закон рынка».



В результате уже к концу 2024 года в России сформируется «костяк» из примерно двух десятков китайских марок, «которые будут делать погоду в обозримой перспективе».

Также в РОАД заявили, что для того, чтобы китайские компании были заинтересованы в развитии на российском рынке, на уровне федеральных властей должны быть созданы условия, чтобы им выгодно было организовать производство в стране. Например, это могут быть отмена или возврат утилизационного сбора, а также те или иные налоговые послабления.

Отдельный блок РОАД посвятила количеству дилерских центров: по состоянию на 1 июня 2024 года их в России насчитывалось 2413 штук. Больше всего автосалонов у Сhery (210 штук), на втором месте по этому показателю Geely (194 штуки), а замыкает тройку Сhangan, у которого 175 салонов. Haval, имеющий 147 автосалонов, находится лишь на восьмой строчке.