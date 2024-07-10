Названа причина роста угонов отечественных машин

Эксперт Виленский объяснил рост угонов отечественных машин. Автомобили российских марок вырвались в лидеры по количеству угонов в нашей стране. Однако, по мнению экспертов, дело не только в их популярности. Как пояснил Глеб Виленский, член совета директоров компании «Дельта», которая занимается урегулированием страховых случаев, чаще всего их воруют для последующего разбора.

«Тут всё очевидно: такие автомобили из бюджетного сегмента угоняют только на разборку, на запчасти. Повышение спроса на такие угнанные машины определяется исключительно недостатком запчастей в продаже. Как только этот дефицит компенсируется производством или зарубежными поставками, доля угона отечественных машин опять снизится», — подчеркнул эксперт.



По мнению Виленского, в первую очередь в зону риска попадают машины в небольших и средних городах, так как в мегаполисах вроде Москвы и Санкт-Петербурга водители чаще отдают предпочтение иномаркам.

Ранее стало известно, что на территории России изменились предпочтения угонщиков. Если ещё пару лет назад в группе риска были японские и корейские модели, то сегодня лидером антирейтинга оказались отечественные машины. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (DCC) Сергей Ефремов. Так, в 2022 году в России было угнано 117 единиц техники, в 2023 — 147, а с января по июнь 2024 — 139.