Эксперт объяснил причины двукратной разницы цен на авто в РФ и КНР

Подщеколдин отметил в беседе с Autonews, что трёхлетний Jetta VA3 в Китае стоит 74 тысячи юаней (около 1 млн рублей), а в России та же модель продается за 2,32 млн рублей. Разница в цене обусловлена затратами на утилизацию, доставку, таможенные пошлины и логистику.

© РИА Новости

Эксперт пояснил, что дилеры зарабатывают не более 200 тысяч рублей на машине, а после уплаты налогов эта сумма уменьшается до 100 тысяч рублей. Основную часть стоимости составляют утильсбор (300 тыс. рублей), доставка (240 тыс. рублей), таможенные пошлины (150 тыс. рублей), оформление (3 тыс. рублей), акцизы (6 тыс. рублей), официальные сборы (722 тыс. рублей) и сертификация (32 тыс. рублей). Дистрибьюторы зарабатывают около 154 тыс. рублей, а дилеры — 204 тыс. рублей.

Кроме того, Подщеколдин отметил, что затраты на доставку автомобилей значительно выросли в последние месяцы из-за перегруженности железнодорожной сети и увеличения стоимости аренды контейнеров. Он подчеркнул, что существующая железная дорога, построенная ещё при царе Николае II, не справляется с возросшим товарооборотом.

Таким образом, основная причина двукратной разницы в ценах на автомобили между Китаем и Россией заключается в дополнительных затратах на различные сборы и логистику.

Ранее за первые шесть месяцев в России продали новых автомобилей на 2,59 млрд рублей. Также глава Минпромторга Алиханов сообщил о перезапуске серийного производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.