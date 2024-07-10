Эксперт предлагает депортировать водителей из России за незнание ПДД

Автоэксперт Сажин: необходимо проверять всех водителей-мигрантов на знание ПДД.

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Всех водителей, приехавших на работу в Россию из стран СНГ, нужно проверять на знания Правил дорожного движения, а также законность получения ими водительских удостоверений. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин.

Комментируя появившиеся в Сети результаты тестирования мигрантов на знание ПДД при приеме на работу в один из подмосковных таксопарков, эксперт вспомнил классика и его изречение.

«Не было бы так смешно, если б не было так грустно. Люди, которые нас перевозят порой просто не понимают, что они делают на дороге. Возникает вопрос, как они получили водительское удостоверение?» – задается вопросом эксперт.



В частности, ответы на вопрос о знаке «Уступи дорогу» вызвали у пользователей неоднозначную реакцию из-за низкого уровня знаний приезжих водителей и степени владения русским языком. Рассуждая о том, что водители с такими познаниями в ПДД не только ездят на дорогах нашей страны, но и занимаются пассажироперевозками, Сажин выразил уверенность, что нужно проверять кто, когда и на каком основании выдавал водительские удостоверения этим гражданам.

«Если водительское удостоверение у них было получено незаконным путем, его нужно аннулировать, а человека отправлять обратно на родину. Ведь такие люди задействованы в пассажирских и грузопассажирских перевозках, они должны понимать, что они делают на дороге. Если они не понимают значение знака «Уступить дорогу», то, о чем тут можно говорить», – убежден эксперт.



При этом Сажин выразил сомнение, что приезжие якобы не знают русского языка, потому что экзаменационные билеты составлены именно на нем.

«Нужно убрать все эти мошеннические схемы по получению водительских прав в отношении не только иностранных граждан, но и россиян, которые допускаются к управлению транспортными средствами. К иностранным гражданам должно быть более пристальное внимание», – констатирует эксперт.



Сажин подчеркивает, что такая ситуация портит впечатление у иностранцев из зарубежья, которые на ломаном русском пытаются объяснить, куда ехать, а водители-мигранты их не понимают.