Службам безопасности страховых просят дать больше полномочий

По заявлениям от страховых компаний стали возбуждать больше уголовных дел. В МВД стали чаще находить признаки «страховых» преступлений. Однако господин Ефремов отметил, что было бы правильно приравнять доказательства, собранные самой страховой компанией, к доказательствам, которые предоставляют органы МВД.

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Как отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков, на сегодня легитимность доказательств, представленных службами расследования страховых компаний, перепроверяется правоохранительными органами заново.

В конечном итоге на этом этапе теряются собранные ранее доказательства, в следствие чего поступает отказ в возбуждении уголовного дела. Изменение российского законодательство должно устранить этот пробел.

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