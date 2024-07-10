Эксперт назвал, какие поломки чаще всего бывают у роботизированной коробки

Автомобилисты, выбирающие современные машины с роботизированными коробками передач, могут быть уверены: несмотря на сложное устройство, они вполне надежны. Но и у "роботов" случаются поломки. Как рассказал "Газете.ru" директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий, есть несколько узлов, чаще других выходят из строя.

© Российская Газета

Одна из проблем - износ и пробуксовка сцепления, что встречается, если водитель выбирает агрессивный стиль езды и частые старты-остановки.

При неправильной эксплуатации коробки или из-за удара может повредиться механизм переключения и актуаторы (они включают и выключают сцепление и переключение передач).

Гидроцилиндры, которые переключают передачи в "роботах", теряют герметичность, также их может заклинить. Износ или перегрев приводят к выходу из строя гидронасоса.

Эксперт отметил, что агрессивный стиль вождения нагружает любую коробку передач, ее компоненты изнашиваются быстрее. Та же история - если автомобиль едет очень медленно, до 6 километров в час. В этом случае изнашивается сцепление, происходит постоянная пробуксовка фрикционов, они могут быстро выйти из строя.

Ранее "РГ" писала об "опасных" расходниках, которые нельзя забывать менять.