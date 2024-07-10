Перечислены плюсы и минусы кроссовера Geely Tugella

На что следует обратить внимание при покупке кроссовера Geely Tugella? Насколько он надежен в эксплуатации и есть ли слабые места? Обзор автомобиля вместе с экспертом сделал портал "АвтоВзгляд".

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Geely Tugella оснащен 2-литровым турбированным двигателем мощностью 238 л.с. - клоном мотора Volvo B4204T23. Он надежный, производительный, без повышенного расхода масла. Но требует к себе особого внимания.

Как рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, силовой агрегат нуждается в регулярной промывке форсунок. Он склонен к образованию нагара на впускных клапанах.

Коробка передач в Tugella - 8-ступенчатый автомат Aisin TG-81SC, который ставят на многие китайские автомобили. Для того, чтобы она работала исправно, через каждые 50-60 тысяч километров нужно менять трансмиссионную жидкость. Также эксперт советует контролировать чистоту поверхностей радиатора коробки передач - он небольшой, а грязь ухудшает тепловой баланс "автомата".

Кроссовер построен на одной платформе с Volvo XC40 и имеет хорошую управляемость и комфорт. Подвеска неплохо переносит дорожные неровности, однако перегружать автомобиль не стоит - пружины могут просесть преждевременно.

А вот о тормозной системе Tugella отзывы разные. В обычных условиях она работает нормально, а вот любители активной езды могут жаловаться на недостаточную мощность однопоршневых суппортов передних тормозов. Также некоторые водители отмечают "ватность" педали.

Еще один минус автомобиля - перебои в холодное время года в работе бортовой системы IBS (интеллектуальной системы зарядки батареи). Но производитель обычно старается исправлять такие неполадки через обновление программного обеспечения.

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