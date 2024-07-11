На аукционе продают прототип родстера Tesla Roadster с карбоновым кузовом

Прототип электрического родстера Tesla Roadster был выставлен на продажу на аукционе Cars & Bids, который завершится 15 июля.

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Речь идет об электромобиле Tesla Roadster Sport с номером VIN 1124, который был выкуплен у Tesla в 2012 году, затем попал в аварию и снова куплен компанией Tesla. Первым владельцем родстера был Джеймсон Каммингс, главный техник Tesla времен разработки модели Roadster.

После аварии родстер выкупил вице-президент Tesla по обслуживанию, Йост де Фрис. Он отремонтировал его под наблюдением Карла Медлока, который в то время был менеджером сервисного центра Tesla в Сиэтле, а сейчас управляет станцией по ремонту Tesla Roadster в США под названием Medlock и Sons.

В свое время у де Фриса возникла идея разработать спортпакет для родстеров Tesla. Проект так и не был запущен в серию, но известно, что «заряженный» родстер должен был называться Tesla Roadster RR, или E-Sport.

Уникальный прототип имеет несколько особенностей: на нём установлены тормоза Tarox Italian Performance спереди и сзади, дифференциал повышенного трения Hollinger, специально настроенная спортивная подвеска Bilstein Performance, а кузов изготовлен из карбона.

Предполагалось, что спортпакет обойдется в 30 000 долларов. Но идея так и не была реализована из-за изменений в руководстве.

Выставленный на продажу экземпляр недавно получил новую тяговую батарею на 80 кВт⋅ч. Общий пробег авто составляет около 51 тысячи километров.