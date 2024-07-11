Эксперт рассказал, что хорошего привнесли на рынок китайские автомобили

Названы технологии, которые стали доступными благодаря китайским автомобилям. Тест-редактор автомобильного издания Motor.Ru Дмитрий Ласьков проанализировал ассортимент новых моделей из Китая за последние 3 года и назвал опции и технологии, которые стали массово доступными благодаря именно машинам из КНР.

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Панорамная крыша — больше не роскошь. Ещё совсем недавно эта эффектная и приятная опция была доступна лишь для премиум-марок, а также в топ-комплектациях у производителей среднего ценового сегмента. Но всё изменилось с приходом на рынок китайцев, которые предлагают «панораму» практически во всех моделях с ценой около 2,5 миллионов и выше, причём зачастую даже в средних версиях. Теперь совершенно не удивительно увидеть большой прозрачный потолок в кроссовере массового сегмента, вроде Haval Jolion или BAIC X55. Аналогично с приходом китайских марок стали массово доступными такие опции, как контурная подсветка салона и полностью цифровой инфо-кластер (приборка и мультимедийка).

Робот — это надёжно и удобно. Китайские бренды, массово использующие в своих моделях роботизированные коробки передач с двойным сцеплением (в основном от BorgWarner и Getrag), развенчали представления о ненадёжности трансмиссий такого типа. Забудьте о кошмарах вроде ранних DSG на Volkswagen или PowerShift на моделях Ford. Современные Chery, Haval и прочие Geely практически не страдают от детских болезней DCT-роботов — быстрого износа сцеплений и мехатроника, перегревов в пробках и рывков и заминок на старте.

© Дмитрий Питерский

Многие модели этих марок работают в такси, и если какие-то трансмиссии и вызывают нарекания со стороны таксопарков, то это в основном вариаторы, а роботы даже в бесконечных пробках служат исправно. Плавность их работы тоже на высоте — например, в новом Geely Okavango вообще не сразу понятно, что это робот, а не гидротрансформаторный автомат.

Нормальная подвеска — это несложно. Подвеска — та часть автомобиля, описывать которую в тестах в случае с китайскими моделями скучнее всего. Потому что чаще всего она работает как минимум просто нормально, по крайней мере в части обработки неровностей. С управляемостью всё ещё случаются интересные оказии, а вот настраивать энергоёмкость и плавность хода китайцы научились стабильно.

© Вячеслав Крылов

Конечно, какие-то модели в рамках того или иного класса немного лучше приспособлены для разбитых дорог (тот же Jolion), а какие-то немного хуже (например, Coolray), но явные аутсайдеры по этому показателю встречаются уже очень редко. Зато попадаются настоящие жемчужины — вроде Tank 300, который обладает выдающимся балансом комфорта и стойкости к любым покрытиям. А ведь ещё совсем недавно можно было встретить громыхающую и каменно твёрдую подвеску на моделях, вроде MINI Countryman, Volkswagen Passat или Citroen C4 Aircross. Но это не значит, что мы по ним не скучаем.

Интересный дизайн — по умолчанию. Невозможно назвать китайский бренд, про дизайн моделей которого можно было бы сказать, что он скучный или консервативный. У большинства китайских марок нет долгой истории и чёткого визуального ДНК, за которые необходимо держаться, чтобы сохранять фирменный стиль. Поэтому у дизайнеров полностью развязаны руки — они творят смело, не стесняясь экспериментов и заимствований.

В отсутствие ограничений результаты получаются интересные: чего только стоят самобытные модели Changan: например, Uni-K или Uni-V, в которых так много задорной агрессии. Или облик BAIC BJ40, ставший интересным творческим переосмыслением образа Jeep Wrangler.

© Дмитрий Питерский

От нового кроссовера Geely Atlas с его ретрофутуристичным вайбом вообще не оторвать взгляд. И даже обычные, не дизайнерские модели радуют выразительной оптикой, гармоничными линиями и какими-то интересными акцентами. Хотя нередко чувство меры изменяет создателям, и получается Omoda S5 GT.