Житель Чечни построил внедорожник мечты на базе ГАЗ-66

Чеченская семья сделала внедорожник своими руками. Всё началось, когда Имран купил раму от грузовика ГАЗ-66, чтобы создать собственный багги. Но вместо багги было решено делать большой внедорожник. В нём большое количество оригинальных деталей, хотя некоторыми элементами (например, дверьми) поделилась «Волга» ГАЗ-3110.

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«Отец всегда мёрзнет, даже стёкла не разрешает опускать, и мы ему сказали: «Ты же не будешь на этом багги кататься, ты же мерзляк», — и предложили сделать полноценную машину», — вспоминает, как зародилась идея постройки внедорожника, семья автомобилестроителя.



В постройку машины было вложено примерно 1,5 миллиона рублей. В итоге получился автомобиль мечты, в котором, по мнению авторов проекта, нужно переделать только одно — двигатель: стандартный газовский» слишком слаб, а более мощные — слишком дороги.

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И продолжая тему самодельной техники. В Москве продают культовый советский микроавтобус «Афалина»: автомобиль интересен тем, что это самоделка, сделанная руками мастера Алексея Арсеньева.