В Казахстане предпочитают покупать Tank 300 вместо нового Prado
Казахстанцев расстроила стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser 250. Модель сейчас предлагается по цене от 31 490 000 до 45 000 000 тенге (от 5 755 000 до 8 223 000 рублей). В базовом исполнении внедорожник комплектуется 163-сильным атмосферником объёмом 2,7 литра, с которым состыкована 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
По словам собеседника редакции, потенциальные покупатели недовольны скромным наполнением базовой версии. В неё включены камера заднего вида, электропривод крышки багажника, вентиляция передних сидений и 9-дюймовый экран медиасистемы.
Более оснащённые комплектации стоят около 40 000 000 тенге (7 310 000):
«Многие посетители, среди которых есть многолетние поклонники марки, узнав цены, говорят, что лучше купят пару внедорожников Tank 300, чем один новый Prado», — поделился сотрудник автосалона.
По его словам, если брать близкие по оснащению версии, рамный «китаец» действительно выходит вдвое дешевле именитого «японца». Кстати, представитльство «Тойоты» запретило казахстанским дилерам называть машину Prado: продавцы обязаны именовать новинку Land Cruiser 250.
Кстати, в России недавно стартовали «серые» продажи Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. Мировая премьера этой модели состоялась более года тому назад.