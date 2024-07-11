Продается настоящая мечта коллекционеров — Lamborghini Countach LP400

Выставлен на продажу Lamborghini Countach LP400 Рода Стюарта. На аукционе Bring a Trailer заканчиваются торги спорткара Lamborghini Countach LP400 1977 года выпуска, первым владельцем которого был знаменитый британский певец и автор песен Род Стюарт. Он купил автомобиль во время гастролей в Австралии и перевёз его в Великобританию.

© Quto.ru

По желанию музыканта купе снабдили массивным аэродинамическим обвесом в стиле более поздних версий модели, были внесены ряд мелких нюансов, а также вырезана часть крыши. В 2002 году Стюарт продал Countach человеку, который продолжил совершенствовать машину. Около 2012 года у автомобиля появился новый хозяин, который несколько лет возвращал модель к её оригинальному виду. Сообщается, что последний раз купе обслуживали в июне этого года. На торгах Countach выглядит практически так, как его создали. Исключения имеются только в салоне — это заново отделанные кресла и руль, который так и остался перенесённым справа налево, как когда-то было сделано по желанию второго владельца машины.

Аукционная стоимость купе — 520 тысяч долларов.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

Lamborghini Countach LP400 был впервые представлен на Женевском автосалоне 1971 года. Теперь уже легендарный кузов разработал Марчелло Гандини, в то время такой дизайн стал революцией в стиле. Модель оснащена 4-литровым V12 Lamborghini мощностью 370 лошадиных сил, 5-ступенчатой механической коробкой передач на задние колеса, перископоподобной системой для улучшения заднего обзора, которые устанавливались только на LP400. Именно поэтому ранние Countach можно часто увидеть с маркировкой «Periscopio». В более поздних моделях устанавливали зеркала заднего вида.

Всего было выпущено 157 экземпляров LP400, что делает его самым редким вариантом Countach. Эта редкость в сочетании с верностью оригинальному дизайну означает, что истинный LP400 — настоящая мечта коллекционера. Производство LP400 было завершено в 1978 году, и его заменил Countach LP400 S.