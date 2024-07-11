Глава ГАИ рассказал, почему днем нельзя ездить без фар

Глава ГАИ объяснил, как и почему наказывают за езду без фар.

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Вопрос от читателя «За рулем»:

– С машины украли передние фары. Быстро купить замену не получается. Сотрудник ГАИ оштрафовал за езду без фар. Насколько это законно, ведь езжу я только в светлое время суток?



Василий И., г. Омск