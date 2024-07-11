За полгода в Москве зафиксировано 27 тысяч случаев парковки на газонах

В Москве выписано 27 тысяч штрафов за парковку на газонах. Столичный департамент транспорта сообщил о систематическом нарушении, особенно вблизи парков, где часто можно увидеть припаркованные автомобили прямо на газонах. Лидером является любимый горожанами и гостями Москвы парк «Сокольники», при том, что рядом находится паркинг.

Заместитель мэра Москвы и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов лично напомнил, что оставлять автомобили на газонах запрещено. Паркуясь таким образом даже одним колесом, водитель вредит растениям и почве, а по улицам разносятся пыль и грязь. Чиновник призвал заботиться об экологии города, чистота которого зависит от каждого.

До сих пор законность штрафа за парковку на газоне остается спорной. Данное нарушение и наказание не прописаны в действующем Кодексе об административных правонарушениях. Штраф за парковку подлежит обжалованию при условии, что фотофиксация нарушения автомобиля на газоне была выполнена с помощью средства «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы». На данный момент сумму штрафа определяет каждый регион страны самостоятельно.

В ведомстве призвали всех неравнодушных граждан сообщать о нарушениях по телефонам в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

Ранее были названы автомобильные штрафы, которые нельзя оплатить со скидкой 50%. Юрист Илья Русяев напомнил, что не все штрафы возможно оплатить со скидкой в первые 20 дней после вынесения постановления ГИБДД или МАДИ. К ним относятся ДТП, совершённые водителем в состоянии алкогольного опьянения, повторное превышение скорости более чем на 40 километров в час и проезд на красный сигнал светофора. Но это ещё не всё.