Россияне перестали покупать бумажные ОСАГО

Россияне перешли на электронные полисы ОСАГО. В период с января по июнь 2024 года российские водители купили 13,6 млн электронных страховок — это на 14% больше, чем за I полугодие 2023-го. При этом доля проданных цифровых страховок в РФ достигла 66% от всех оформленных «автогражданок».

«Количество проданных электронных полисов ОСАГО продолжает расти с каждым годом. Современные автовладельцы уходят в онлайн и выбирают удобство, быстроту и простоту оформления полиса е-ОСАГО. Также год назад, в июле 2023 года водителям автомобилей стало доступно электронное урегулирование убытка по ОСАГО онлайн – через Госуслуги по Европротоколу, которое теперь требует значительно меньше усилий для урегулирования убытка, чем ранее», — сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РС) Евгений Уфимцев.



Наибольшей популярностью страховка в электронном виде пользуется у жителей Москвы и Подмосковья (1,3 и 744 тыс. соответственно), Краснодарского края (564 тыс.), Свердловской области (458 тыс.) и Санкт-Петербурга (442 тыс.).

Помимо этого, размер выплат по европротоколу в России вырастет в два раза. Госдума приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий увеличение лимита выплат за ДТП, оформленные без участия сотрудников ГИБДД, с нынешних 100 до 200 тысяч рублей. Речь идёт о случаях, когда у участников аварии есть разногласия.

Тем временем по заявлениям от страховых компаний стали возбуждать больше уголовных дел. В МВД стали чаще находить признаки «страховых» преступлений. Однако господин Ефремов отметил, что было бы правильно приравнять доказательства, собранные самой страховой компанией, к доказательствам, которые предоставляют органы МВД.