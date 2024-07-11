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Названы самые популярные машины для такси

Раскрыто, какие машины пользуются популярностью у таксистов в РФ. Эксперты онлайн-сервиса «Автотека» проанализировали информацию об автомобилях, которые ранее использовались для пассажирских перевозок. а основе этих данных они пришли к выводу, что в первой половине 2024 года самой популярной моделью у таксистов оказался Hyundai Solaris.

Названы самые популярные машины для такси
© Quto.ru
«Лидером по доле используемых транспортных средств стал субкомпактный автомобиль Hyundai Solaris. В пятёрке лидеров также оказались Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и Lada Granta», — говорится в исследовании.

Сообщается также, что в десятку наиболее востребованных у перевозчиков моделей вошли Skoda Octavia, Ford Focus, Skoda Rapid, Lada Vesta и Kia Optima.

Аналитики отметили, что выбор машин для такси зависит также от региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге самой востребованной моделью стал Hyundai Solaris, в Кемеровской, Орловской и Оренбургской областях, а также Башкортостане — Lada Granta. В Забайкалье и Приморье, тем временем, водители чаще выбирают японцев — здесь лидируют Nissan AD и Toyota Prius.

В начале июля сообщалось, что россияне отказываются от поездок на такси из-за слишком высокой стоимости. Почти 35% россиян стали реже заказывать такси в июне из-за роста цен на услугу. Большинство (82%) российских граждан отметило рост цен на транспорт в первый летний месяц. 20% респондентов даже отложили покупку билетов на поезд и самолёт. Об этом сообщает финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

Автоэксперт
Nissan AD
Renault Logan
Toyota Prius
Lada Granta
Skoda Octavia
Lada Vesta
Kia Optima
Ford Focus
Volkswagen Polo
Skoda Rapid
Kia Rio
Hyundai Solaris
Renault
Nissan
Skoda
Hyundai
Kia
Toyota
Volkswagen
Lada
Hyundai