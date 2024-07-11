Названы самые популярные машины для такси

Раскрыто, какие машины пользуются популярностью у таксистов в РФ. Эксперты онлайн-сервиса «Автотека» проанализировали информацию об автомобилях, которые ранее использовались для пассажирских перевозок. а основе этих данных они пришли к выводу, что в первой половине 2024 года самой популярной моделью у таксистов оказался Hyundai Solaris.

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«Лидером по доле используемых транспортных средств стал субкомпактный автомобиль Hyundai Solaris. В пятёрке лидеров также оказались Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и Lada Granta», — говорится в исследовании.



Сообщается также, что в десятку наиболее востребованных у перевозчиков моделей вошли Skoda Octavia, Ford Focus, Skoda Rapid, Lada Vesta и Kia Optima.

Аналитики отметили, что выбор машин для такси зависит также от региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге самой востребованной моделью стал Hyundai Solaris, в Кемеровской, Орловской и Оренбургской областях, а также Башкортостане — Lada Granta. В Забайкалье и Приморье, тем временем, водители чаще выбирают японцев — здесь лидируют Nissan AD и Toyota Prius.

В начале июля сообщалось, что россияне отказываются от поездок на такси из-за слишком высокой стоимости. Почти 35% россиян стали реже заказывать такси в июне из-за роста цен на услугу. Большинство (82%) российских граждан отметило рост цен на транспорт в первый летний месяц. 20% респондентов даже отложили покупку билетов на поезд и самолёт. Об этом сообщает финансовый маркетплейс «Выберу.ру».