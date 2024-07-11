Названы пять альтернатив популярной Toyota Camry

Что купить вместо Toyota Camry. Toyota производит надёжные и обычные автомобили. Несмотря на существование подразделения Gazoo Racing, которое создало модели GR86, GR Supra и GR Corolla, самыми продаваемыми моделями бренда по-прежнему остаются те машины, которые не заставляют сердце биться при управлении. Потому что большинству автомобилистов нужны не захватывающие впечатления, а уверенность в автомобиле. Японский автомобиль был безумно популярен в России. Но с тех пор как Toyota ушла с российского рынка, найти автомобиль не так-то просто, даже на вторичном рынке.

Dongfeng Aeolus Shine Max

И Toyota Camry, и Kia K5, и Volkswagen Passat можно назвать конкурентами китайскому седану. Автомобиль длиной 4797 мм и колёсной базой 2770 мм уступает Camry и K5 и находится ближе всего как раз к «Пассату», хотя реальные соперники у него другие — например, соотечественники Chery Arrizo 8 и Changan Lamore. Shine Max построен на модульной платформе DSMA, которая, в свою очередь, является сильно доработанной версией архитектуры CMP. А это основа таких моделей, как Citroen C4, Opel Mokka или Peugeot 2008 — причём не прошлых, а актуальных.

Едва ли Shine Max можно назвать иконой стиля, но определённый шарм у него есть: в поджаром кузове с гранёными боковинами, большой чёрной решётке радиатора, которая немного скрадывает очертания фар, или двойной диодной полосе во всю корму.

Топовая версия Dongfeng Aeolus Shine Max стоит 3 млн рублей, а базовая — 2,2 млн рублей. Это дешевле, чем топовые Kaiyi E5, Geely Emgrand и даже Lada Vesta SW Sportline. Причём разница не только в статусе и классе, но и в мощности, — всем комплектациям положен 190-сильный 1,5-литровый двигатель, который работает с семиступенчатым «роботом» Getrag. Разгон до «сотни» составляет 8,7 секунды. Это далеко от спортивных версий, но и Toyota Camry достигает ста за то же время.

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Kia K5

Корейский секрет успеха основан на щедром предложении стандартного оборудования и бескомпромиссном комфорте. Kia K5 часто входит в число лучших седанов среднего размера. А благодаря двигателям мощностью от 180 до 290 лошадиных сил и возможности полного привода K5 предлагает довольно большой выбор автомобилистам.

Среди достоинств у K5 можно выделить удобные сиденья, отличное качество управления и понятную информационно-развлекательную систему. Рейтинг надёжности J.D. Power присвоила Kia K5 2024 года 85 баллов из 100, что является достойным результатом, — выше, чем у конкурентов.

© Volga

Volga C40

Весной в России представили модели возрождённого отечественного бренда Volga. Производство должно стартовать во второй половине 2024 года. Местом сборки станет нижегородский конвейер, где прежде выпускались Volkswagen и Skoda.

Одной из новинок стал седан С40, который является перелицованной версией Changan Raeton Plus. Автомобиль получит двигатель мощностью 188 л.с., который будет работать в паре с 7-ступенчатым «роботом». В перечень оснащения вошли современные водительские ассистенты.

Шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто полагает, что бизнес-седан может стать заменой Toyota Camry для чиновников и таксистов.

По мнению главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова, стоимость седана С40 составит порядка 2,5 млн рублей.

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Hyundai Sonata

Корейский среднеразмерный седан от Hyundai выпускается с 1985 года. А в 2023 году нынешнее восьмое поколение получило столь необходимое обновление. Новая Sonata наконец-то получила новейший дизайн Hyundai, отказавшись от отвратительной, зияющей решётки радиатора, которая делала её похожей на обитающую в глубине моря рыбу. В Hyundai Sonata есть всё: просторный салон, богатое стандартное оборудование, отличная информационно-развлекательная система и комфортное управление.

Как и подобает настоящему Hyundai, автомобиль экономичен, даже с самым мощным двигателем GDI с турбонаддувом, который оснащён как традиционным многоточечным впрыском, так и непосредственным впрыском топлива. Аналитики сайта Repaipal присвоили Sonata 2024 года рейтинг надёжности 4/5.

© ТАСС / Валерий Шарифулин

Lada Aura

Погодите, это не шутка! Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил: «Пассажиру заднего сиденья на автомобиле Lada Aura гораздо комфортнее с точки зрения расстояния от коленей до спинки переднего сиденья, от головы до обшивки потолка автомобиля, чем на автомобиле Toyota Camry.

От стандартной Lada Vesta будущая Lada Aura отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для задних пассажиров. При этом АвтоВАЗ заявлял, что собирается увеличить пространство над головами задних пассажиров. Отделка салона выполнена из натуральной кожи отечественного производства. Кроме того, в Lada Aura установлена премиальная аудиосистема. Автомобиль оснащён мотором 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.

АвтоВАЗ позиционирует автомобиль как представителя премиального сегмента. Минувшим летом Максим Соколов заявлял, что стоить новинка будет не менее 2 миллионов рублей. Позднее сообщалось, что главными покупателями станут чиновники. Известно, что российскому автопроизводителю уже поступил заказ от Министерства финансов РФ.

Производство автомобиля стартовало в апреле 2024 года.