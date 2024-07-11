Эксперт рассказал, почему опасно заливать в двигатель старого авто вязкое масло

Если в двигатель подержанного автомобиля заливать вязкое масло, это со временем может привести к поломке силового агрегата. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова.

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«Использование более густого масла создает дополнительную нагрузку на масляный насос, увеличивается теплонагруженность мотора. И даже наоборот — ДВС быстрее выходит из строя в виду худшей смазки. Кроме того, увеличенное трение повысит расход топлива и будет негативно влиять на экологию», — сказал специалист.



По словам Тимашова, для долгой и успешной эксплуатации автомобиля необходимо использовать масло с вязкостью, рекомендованной заводом- изготовителем.

До этого специалисты отмечали, что в жару не стоит заправлять полный бак бензина, так как из-за нагрева топливо может начать выдавливаться через клапан и спровоцировать пожар. Кроме того, летом нужно накачивать шины на уровне нижней границы рекомендованной нормы, чтобы улучшить торможение и предотвратить появление эффекта аквапланирования.

Также в сильную жару лучше не включать кондиционер сразу как сел в машину, а минуту-другую проехать с открытыми окнами, дать выйти горячему воздуху. И только после этого включать кондиционер — чтобы не было резких перепадов температуры, что вредно влияет на пластик и стекла.