СМИ: Китай может довести до коллапса российский автомобильный рынок

Китайские компании могут прекратить поставки автозапчастей в Россию из-за угрозы вторичных санкций, что может привести к коллапсу. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак.

— Мы видим, что ряд китайских производителей компонентов серьезно опасаются вторичных санкций. Мы видим проблемы с платежами за компоненты, — заявил Гормак.



По его словам, точные прогнозы об ужесточении санкционного давления дать невозможно, но Китай опасается вторичных санкций. В связи с этим российским производителям нужно развивать систему производства автозапчастей внутри страны, передает издание «Новые Известия».

Стало известно, почему китайские автомобили в России стоят в несколько раз дороже

Автоэкспорт Владимир Сажин считает, что китайские автопроизводители составляют европейским коллегам серьезную конкуренцию. Качество их продукции растет, дизайн становится более привлекательным, а цены — более доступными. По его словам, Китай пока не сможет полностью вытеснить европейцев с автомобильного рынка.