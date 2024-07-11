Эксперт оценил Geely Emgrand в тест-драйве и назвал плюсы и недостатки седана

Журнал "За рулём" протестировал Geely Emgrand SS11 и поделился впечатлениями о седане.

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Автомобиль чуть габаритнее Lada Vesta: 4638 х 1822 х 1460 мм, колёсная база - 2650 мм. Среди преимуществ эксперты выделили наличие версии с атмосферником и МКП, цена на неё без акций стартует от 2 001 000 рублей. Если выбирать двухпедальную версию, то она будет укомплектована автоматом Aisin - тоже преимущество перед конкурентами, которые имеют либо "робот", либо вариатор.

Emgrand оказался слабым на подъём: на обгон рекомендуют выходить заранее, а трансмиссию заранее переключить в режим Sport. К педали акселератора нужно будет приноровиться - слишком чувствительная.

"Подвеска настроена почти идеально для дорог среднего качества. Не слишком мягко - пассажиров не укачивает в дальней дороге. И не слишком жестко - вибрации и потряхивания от преодоления дорожных стыков не растекаются по всему кузову машины", - пишет "ЗР".



Рулевое управление - без претензий.

Расход топлива в городе - до 7,8 литра (версия с АКП), на трассе укладывается в 6,7 литра. Плюс - переваривает АИ-92.

Кресло, по мнению водителя, жестковато и не очень удобно для поездок "на дальняк", на заднем диване не тесно, багажник имеет достаточный для большинства повседневных задач объём - 500 литров, из теплых опций предусмотрены подогревы сидений, руля и зоны покоя щеток стеклоочистителя, каких-то излишеств вроде системы камер кругового обзора нет.

К свету претензий нет: ярко и мощно в каждом режиме.

Из минусов эксперт отметил отсутствие ручки багажника, раздельного светильника для водителя и пассажира, QDLink вместо Android Auto и Apple CarPlay (функционал отличный, но нужно привыкать).

В Россию Geely Emgrand поставляются из Китая, в будущем седан может стать BelGee S50.