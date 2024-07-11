С неадекватным таксистами сталкивались 66% пользователей

С проблемным водителями такси сталкивались 66% россиян. На сегодняшний день наиболее популярными видами транспорта в России являются городской (58%), личный (55%) и такси (38%). При этом, согласно исследованию ВЦИОМ, спрос на услуги перевозчиков заметно растёт в крупных городах. Тем не менее, более половины пользователей сервиса в нашей стране сталкивались с различными проблемами во время поездок.

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В исследовании говорится, что в мегаполисах услугами такси пользуется 51% горожан, в то время как в сельской местности — не более 29%. Отмечается, что каждый седьмой пользуется такси несколько раз в полгода (73%), несколько раз в неделю передвигаются на такси 10% опрошенных, а несколько раз в месяц — 27%. Раз в год и реже пользуются сервисом 18% россиян, а совсем не пользуются — 8%.

Среди тех, кто избегает пользоваться услугами перевозчиков, 60% называют высокую стоимость поездок. Помимо этого, 19% отметили долгое ожидание водителей, на грязь и посторонние запахи в машине внимание обратили 4% россиян, на отсутствие детского кресла — 1% респондентов.

Также в числе причин, по которым граждане предпочитают другие виды транспорта — некуда ездить (19%), городской транспорт удобнее (18%), сомнения в безопасности поездки (12%), неприятные водители (11%), личный автомобиль (4%). На отсутствие необходимости в услуге или большую семью указали 1% участников исследования.

Россияне, которые пользуются услугами перевозчиков, обращают внимание на состояние водителей, их навыки вождения и соблюдение ПДД (82%), стиль вождения (73%), трезвость и здоровый внешний вид (72%).

Немаловажным фактором является и стоимость поездок. Так, 66% граждан отметили рост цен, 3% считают, что тарифы стали более привлекательными, а 22% признались, что изменений не заметили.

А вот спрос на услуги такси и рост цен никак не гарантируют, что дорога будет безопасной и комфортной, в том числе из-за самих водителей. Например, 66% пассажиров сообщили, что только за последний год сталкивались с проблемами.

Чаще всего водители приезжают не по адресу или вовсе отменяют заказы (по 29%), неаккуратно ездят (25%), совершают опасные нарушения ПДД (14%), слишком навязчиво пытаются общаться (13%) или ездят на неисправных машинах (11%). На очень уставших, непорядочных и невнимательных перевозчиков пожаловались 7% опрошенных, а на агрессию — 5%.