Дилер привез в РФ новый Volkswagen Tharu в версии Luxury

Дилер привез на российский рынок новый Volkswagen Tharu 2024 года выпуска за 4,95 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

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Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем на 186 л.с. и семиступенчатым «роботом» DSG. Новинка доступна с полным приводом. Примечательно, что Tharu привезли в комплектации Luxury, однако подробно ее состав не раскрывается.

По своим габаритам кроссовер приближен к Tiguan (4453 х 1841 х 1632 мм). Размер его колесной базы составляет 2680 мм. Выпуском автомобиля занимается компания SAIC-Volkswagen.

До этого были названы шесть самых популярных авто с пробегом в России. В ценовом сегменте от 800 тыс. рублей до 1,5 млн рублей лидирующую позицию занял Volkswagen Tiguan I, который за 12 месяцев подорожал на 7% — до 1,32 млн рублей. За ним расположился Renault Duster I, поднявшийся в цене до 1,30 млн рублей (+4%).

В группе до 3 млн рублей самым популярным авто стал Volkswagen Tiguan II, который на «вторичке» можно найти за 2,5 млн рублей.