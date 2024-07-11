Названы шесть популярных кроссоверов с пробегом в РФ

На российском вторичном авторынке растет популярность китайских машин. Об этом сообщил сервис «Авто.ру Бизнес», который изучил данные по просмотрам объявлений подержанных кроссоверов за год.

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В ценовом сегменте от 800 тыс. рублей до 1,5 млн рублей лидирующую позицию занял Volkswagen Tiguan I, который за 12 месяцев подорожал на 7% — до 1,32 млн рублей. За ним расположился Renault Duster I, поднявшийся в цене до 1,30 млн рублей (+4%).

В группе до 3 млн рублей самым популярным авто стал Volkswagen Tiguan II, который на «вторичке» можно найти за 2,5 млн рублей. За ним следует кроссовер Mazda CX-5 II по цене в 2,6 млн рублей.

В более дорогом сегменте до 5 млн рублей лидирующую позицию занял китайский Geely Monjaro, который продают за 3,8 млн рублей. Прежде первую строчку в этой группе занимал BMW X3 G03. За конкурентом из Поднебесной в актуальном списке идет кроссовер BMW X5 F15 за 3,9 млн рублей.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный кроссовер Volvo XC60 за 2,5 млн рублей.

Так, за указанную сумму можно приобрести машину первого поколения, но последних годов выпуска – 2016 или даже 2017-го. Кузов сохранит большую часть лоска, но вот сервопривод двери багажника может отказать – необходимо его проверить. К салону вряд ли будут претензии – он собран из качественных материалов и раньше 200 тысяч км признаков износа не покажет. Под капотом, скорее всего, окажется пятицилиндровый турбодизель объемом 2,4 литра.