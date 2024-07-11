Эксперт рассказал, за сколько в России продают идеальный Subaru Outback

Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал, стоит ли переплачивать за новый японский автомобиль по параллельному импорту. В этот раз речь шла о Subaru Outback за 7 млн рублей.

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По словам специалиста, у этого внедорожного универсала 2,5-литровый "атмосферник" на 188 л.с.

Главный его плюс - почти идеальное взаимодействие мотора и вариатора. Чему, кстати, могли бы поучиться китайские кроссоверы. Еще одни приятные моменты - отличные тормоза и хорошая реакция на руль. Много физических клавиш и аналоговых приборов.

В то же время не обошлось и без минусов - в салоне древние потолочные плафоны, нет обогрева руля по всей окружности.

Ранее эксперт дал советы по выбору Subaru Forester с пробегом.