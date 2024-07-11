Юрист объяснил, что делать при ДТП с самокатчиком

Юрист назвал два главных действия для пострадавшего от самокатчика. На фоне участившихся происшествий, связанных с самокатами, появилась необходимость разъяснить пострадавшим, что они могут сделать, если им причинён ущерб как физический и материальный, так и моральный. Автоюрист Дмитрий Славнов дал инструкцию на этот неприятный случай. Он утверждает, что потерпевшая сторона имеет право и должна получить компенсацию за любой, даже самый мелкий вред.

© РИА Новости

Если вас сбил или травмировал, зацепив, человек на самокате, велосипеде, моноколесе или, проезжая, нечаянно, но всё-таки испортил (порвал) вещь, нужно вызвать полицию, которая зафиксирует и факт наезда, и причинения вреда, и того, что скрылся с места, не оказав помощь. Правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий должны установить виновника и призвать его к ответственности.

Вторым действием потерпевшего должно стать нужно обращение в травмпункт или вызов скорой помощи на место происшествия, в зависимости от степени травм, чтобы зафиксировать не только факт наезда, но и все полученные травмы — от синяков и ссадин до ушибов и переломов. Главное, что нужно не забыть потерпевшему, — взять медицинское заключение.

Имея на руках документы от правоохранителей и медиков, можно обращаться в суд и требовать возмещение как материальных убытков, так и моральных.