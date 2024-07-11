Новый Chery Tiggo 7 Pro Max. Как обновился бестселлер китайской марки в России

Компания Chery обновила свою самую популярную модель в России - Tiggo 7 Pro Max. Автомобиль получил чуть другую внешностью и полностью иной интерьер. Как эти изменения повлияли на бестселлер китайской марки в нашей стране - в материале "Российской газеты".

© Российская Газета

Цифры впечатляют: с 2020 года, когда Tiggo 7 появился в модельном линейке компании в РФ, продано более 112 тысяч автомобилей. Так что главная задача у Chery при этом рестайлинге кроссовера была такая - учесть замечания нынешних владельцев "семерки" и просто освежить автомобиль. В самой китайской компании не скрывают и не стесняются того, что это именно обновленная машина, а не новое поколение.

© Российская Газета

Теперь визуально Chery Tiggo 7 Pro Max похож на гибридный Tiggo 7 Plug-in-Hibrid. Наиболее заметное изменение - новый передний бампер с косыми полосами в боковых секциях. Сзади название марки теперь интегрировано в прозрачную перемычку между задними фонарями (прежде оно располагалось выше). А сбоку обновленный кроссовер можно отличить по оригинальному декоративному рисунку заднего стекла. Ну и это еще не все - изменился дизайн колесных дисков, рейлинги на крыше стали черными. Переднеприводные модификации оснащены 18-дюймовыми колесами, а версиям с полным приводом положены 19-дюймовые.

Салон получил отделку из коричневой эко-кожи, в передней панели и дверных картах присутствуют серые матовые вставки. В отличие от прежнего Tiggo 7 Pro Max и гибридной версии модели у новинки другая панель, состоящая из экранов мультимедиа и приборки - по 12,3 дюйма каждый.

© Российская Газета

Под ней расположены два центральных дефлектора, а этажом ниже - сенсорная панель управления под наклоном. Селектор трансмиссии с изображением тигра размещен по центру тоннеля, а спереди него появилась закрывающаяся ниша. Обивка может быть не только черной, но и коричневой.

Больших претензий к качеству отделки и эргономике нет. Без запинок работают системы Apple CarPlay и Android Auto, картинка с камер кругового обзора хорошо детализирована, а отзывчивость сенсора не вызывает нареканий.

В салоне предусмотрено до трех USB-разъемов, до шести динамиков аудиосистемы, подогревы лобового стекла, форсунок омывателя, руля, зеркал и всех сидений. Есть системы бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, панорамная крыша или люк с электроприводом.

Перепрофилированные передние кресла из экокожи имеют множество электронных регулировок и память настроек. Что не менее важно, в них не устаешь в дальних поездках.

На заднем ряду места для двоих хватает. Втроем, если очень нужно, ехать можно, конечно, но не "на дальняк". Багажник на 475 литров достаточно вместителен и отделан ворсом, в его боковую стенку встроен плафон подсветки.

Технически обновленный Tiggo 7 Pro Max не отличается от предшественника: турбомотор 1,6 литра мощностью 150 л.с. работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний или полный.

Движок тянет с самых "низов", и в то же время с ним машина не скисает на шоссейных обгонах. Трансмиссия умеет поддерживать бодрый темп езды и не завывает при резком нажатии на "газ".

Подвеска справляется с мелкими дорожными изъянами и "лежачими полицейскими", и ее сложно пробить на крупных неровностях - с энергоемкостью все в порядке. Единственное - показалось, что автомобиль с передним приводом и 18-дюймовыми колесами чуть мягче, чем его полноприводный вариант на 19-дюймовой резине. Особенно это проявилось на участках, где была дорога не очень хорошего качества.

Что касается шумоизоляции, то больше всего звуков попадает в салон от передних колесных арок. Впрочем, в Chery приняли к сведению замечания журналистов и обещали, что проблема будет решена. При этом мотор не так досажает пассажирам - к нему претензий нет.

Для езды вне асфальта этот кроссовер неплохо подготовлен. В активе у него клиренс 190 мм, защитные накладки на порогах и металлическая защита двигателя. К тому же продвижение по "пересеченке" облегчает система стабилизации, имитирующая межколесные блокировки. Также здесь есть помощник на спуске, включающийся клавишей на центральном тоннеле. Ну и полный привод (к стандартным Normal, Eco и Sport добавляются режимы Off-Road, Mud и Snow). Впрочем, совсем уже в дебри отправляться не стоит, это все-таки городской SUV, а не внедорожник.

После обновления автомобиля системы помощи водителю ADAS расширили до 12. Например, появился ассистент при открывании дверей, автоматическое переключение с дальнего на ближний и адаптивный круиз-контроль. Что, конечно, может только радовать. Впрочем, гораздо больше людей интересует, сколько все это стоит.

Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max предлагают в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD и Ultra, Ultra AWD. Базовая версия обойдется в 2 770 000 рублей, с учетом выгод по действующим маркетинговым программам - 2 670 000 рублей. Полноприводный кроссовер обойдется от 2 990 000 рублей. Топовое исполнение стоит 3 320 000 рублей.

Судя по ценам, ничего не помешает рестайлинговой модели отлично продаваться и дальше. У Tiggo 7 Pro Max все для этого есть.