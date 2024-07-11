АвтоВАЗ начал тесты Lada Iskra в новом кузове. Универсал впервые сняли на фото

АвтоВАЗ приступил к тестированию универсала Lada Iskra. В качестве доказательств - фото, опубликованные каналом "Автопоток". Пятидверку на испытаниях подловили впервые.

Судя по видимой части решётки радиатора, универсал тестируют в обычной версии. Напомним, что модель в этом типе кузова выйдет во вседорожной модификации Cross.

Седан Lada Iskra был представлен в начале июня в рамках ПМЭФ. В модельном ряду "Искра" займёт место между Lada Granta, которую в итоге новинка и заменит, и флагманской моделью Lada Vesta.

Ранее "РГ" рассказывала о габаритах Lada Iskra и сравнивала с соплатформенными Logan и Sandero третьего поколения. Несмотря на то, что в основе "Искры" лежит "тележка" Renault - CMF-B - автомобиль получился санкционно устойчивым: в ходе подготовки к производству было внедрено около 400 новых деталей.

Во всех комплектациях Lada Iskra получит задние барабанные тормоза, ESC, ABS и электроусилитель руля. В базовой версии будет две фронтальные подушки безопасности, в топовых комплектациях - четыре (плюс боковые спереди). Также в дорогих версиях исполнения будут обогревы сидений, руля и лобового стекла по всей площади, датчики света и дождя.

Выход модели на рынок состоится весной 2025 года. Цена пока неизвестна, глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил на премьере седана, что в моменте модель могла бы стоить 1-1,2 млн рублей.