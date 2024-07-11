В России вскоре могут вновь подорожать автомобили Lada

Компания АвтоВАЗ сообщила, что модельный ряд Lada может подорожать в августе — сентябре 2024 года. О возможной корректировке цен сообщил официальный представитель отечественного автопроизводителя. При этом в концерне заявили, что общее подорожание с начала года значительно ниже уровня инфляции по стране.

Сотрудник АвтоВАЗа сообщил, что компания анализирует ситуацию с инфляцией в России. Учитывая динамику, производитель не исключает корректировку стоимости модельного ряда Lada «на величину не выше инфляции».

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При этом подорожание, скорее всего, не затронет самые бюджетные автомобили бренда, а также модели в базовых комплектациях. Несмотря на грядущую корректировку цен в компании подчеркивают, что с начала года машины Lada подорожали в среднем на 2,9 процента, что значительно ниже общероссийского показателя инфляции.

В начале мая глава АвтоВАЗа рассказал о грядущем подорожании модельного ряда Lada. При этом топ-менеджер сообщил, что изменение цен коснётся не всех автомобилей бренда.

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