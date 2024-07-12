Пылевые клещи из вашей машины провоцируют тяжелые заболевания

Врач рассказала о болезнях, которые вызывают клещи в машине. Все привыкли, что клещи домашней пыли, которых, к слову, около 150 видов, обитают только в помещениях и постельном белье. Оказывается, они могут поселиться и в машине, если там есть тканевая обивка или меховые чехлы. Для пылевых клещей нет разницы — это домашний диван или мягкое кресло автомобиля.

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Если вы замечали, что во время поездки в машине или после, у вас или людей рядом появляется насморк, прикашливание или чихание, что является типичными проявлениями аллергии, вполне возможно, что дело в пылевых клещах.

Сами по себе эти насекомые не опасны. Угрозу здоровью человека представляют продукты жизнедеятельности пылевых клещей — экскременты и хитиновые пластинки, которые с потоками воздуха и пылью могут «парить» в помещении. Многократные исследования доказали, что аллергия на пылевых клещей может провоцировать более серьёзные проблемы, например, атопический дерматит, конъюктивит и бронхиальную астму. Анализ состояния здоровья людей с диагнозом аллергический ринит и бронхиальная астма говорит о том, что более чем у 50% таких пациентов, как правило, есть аллергия на пылевого клеща.

Эти насекомые питаются эпителием человека, шерстью домашних животных и ворсом различных предметов. В идеале ни дома, ни в машине не должно быть изделий из натурального или искусственного меха, которые выполняют роль пылесборника. Накидки и чехлы из кожи или кожзаменителя, которые можно видеть в некоторых автомобилях, также могут влиять на появление пылевых клещей. Чтобы этого не происходило, достаточно регулярно проводить химчистку салона.