Владельцы научились ставить на старые «Весты» цифровые приборки

Стало известно, как установить цифровую панель от Vesta NG на старую «Весту». Правда, после установки не будет работать экран навигации, а кнопками на руле нельзя переключать треки и менять громкость штатной медиасистемы. Чтобы активировать этот функционал, нужно установить мультимедиа Enjoy Vision PRO.

© Quto.ru

Для проведения апгрейда нужны комбинация приборов, несколько переходников, руль нового образца, рамка крепежа, крышка подушки руля, пластиковая облицовка и козырёк. Притом последний найти труднее всего.

Общая сумма этого комплекта, как сообщает издание «Лада.Онлайн», — от 45 000 рублей. Притом рамку крепления изготавливают энтузиасты, а облицовку и козырёк проще напечатать на 3D-принтере, чем купить.

Кстати, владельцы также научились делать из подержанных Lada Vesta автомобили поколения NG. Так, хозяева машин вполне успешно проводят рестайлинг флагманской модели своими силами.

Между тем, для Белоруссии создали «народную» спецверсию Lada Vesta. За этими машинами выстроилась настоящая очередь.