Почти половина владельцев электрокаров в итоге выбирают машины с ДВС

Названы причины отказа от электрокаров в пользу машин с ДВС. Электромобили стали альтернативой традиционным автомобилям. Тому способствовали разрастающиеся экологические проблемы и стремительный рост технологий. Исследование S&P Global Mobility показывает, что значительная доля владельцев электрокаров спустя разное время возвращаются к автомобилям с ДВС. Причин тому несколько.

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Первое, что подталкивает к отказу от экомашин — их высокая стоимость. Скидки и специальные условия позволяют купить электрокары на более привлекательных условиях, но они всё равно заметно дороже, чем автомобили с ДВС. Ремонт также не слишком экономичен, если речь идёт, например, о замене аккумуляторов.

Еще одна очевидная проблема касается малоразвитой инфраструктуры зарядных станций. Причём, эта проблема есть практически во всех странах. Это создаёт большие проблемы, особенно, если есть необходимость в быстрой зарядке машины. И хоть количество зарядных станций растет ежегодно, но все равно их недостаточно для комфортного использования электрокаров.

Ограничение дальности поездки на одной зарядке — еще одна причина отказа от электромобилей в пользу традиционных с ДВС. Постоянно развивающиеся технологии позволяют разрабатывать всё более эффективные батареи, но пока машины с двигателем внутреннего сгорания побеждают в этой схватке