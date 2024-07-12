Страховщики озвучили суммы выплат по каско за падение предметов на машины

Названы суммы выплат за падение предметов на машины. Так, страховая компания «Согласие», за первые пять месяцев этого года выплатила более 122 миллионов рублей по подобным страховым случаям. Самое большое количество повреждений автомобилей случилось в марте (29% от общего числа случаев). Чуть меньше пришлось на апрель — 26% страховых случаев, а в январе и феврале — по 21% в каждом. Меньше всего проблем автовладельцам принёс май.

© РИА Новости

По данным «Согласия», самая большая доля страховых выплат приходится на повреждения лобового стекла во время движения камнями или какими-то другими предметами (более 75%). В остальные 25% входят падение деревьев и веток, ущерб от падения сосулек и снега, повреждения от отлетающих предметов городской среды. За это время был зафиксирован даже один случай падения птицы на автомобиль.

Самая большая выплата за пять месяцев составила 961 тысячу рублей за упавший с крыши дома снег. Указанную сумму получил владелец Lamborghini Urus.

В «Росгосстрахе» за первые полгода из-за падения предметов на машины было выплачено почти 26 миллионов рублей. Сумма не учитывает страховые случаи из-за погодных катаклизмов, например, июньский ураган в Москве. Либо ещё не все документы предоставлены владельцами, либо машины еще в ремонте, уточнили в страховой компании.

В «Совкомбанк Страховании» в первом полугодии по аналогичным случаям было выплачено 15,2 миллиона рублей. Сюда включено и денежное возмещение, покрытие ремонта машин. В СК уточнили, что сумма может быть скорректирована в большую сторону.