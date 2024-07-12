Россиянам предложили очень дорогой седан Volkswagen Bora

В России продают седаны Volkswagen Bora. Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем отдачей 160 лошадиных сил, с которым идёт 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. В Уфе машины предлагаются дилерами по цене от 3 799 000 рублей, сообщает издание SPEEDME.RU.

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Топовая комплектация Elite включает двузонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья, полностью светодиодную оптику, а также тачскрин медиасистемы диагональю 10,3 дюйма.

Продолжают список центральные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль и другие системы помощи водителю (в их числе — автопарковщик). Более скромные варианты обойдутся дешевле.

Между тем, продажи Skoda могут возобновиться на российском рынке. Китайская компания Tianjin Global People Automobile Import and Export планирует организовать системные поставки машин.