Влияют ли свечи на отдачу мотора и расход топлива

Влияют ли свечи на отдачу и аппетит мотора? Вы удивитесь!
«За рулем» рассказал, можно ли поднять мощность двигателя простой заменой свечей.
Как банальная замена одних свечей зажигания на другие может принести указанные положительные эффекты? Может. Более того, иногда положительный эффект наблюдается даже при изменении ориентации свечи в камере сгорания. Теперь обо всем по порядку.
Начнем с ориентации. Ориентация свечи в камере сгорания Какая может быть ориентация у простейшей свечи зажигания? Все зависит от того, как она разместится в камере сгорания. Вспомним клиновую камеру у 8-клапанников типа жигулевских, где свеча вворачивалась сбоку. Механики тех времен были убеждены, что если искровой промежуток свечи смотрит в стенку камеры, то потери мощности будут неизбежны. Надо стараться расположить искровой промежуток так, чтобы фронт пламени шел сразу в объем камеры, а не гулял по ее стенкам.
Простейший способ добиться этого – подкладывание шайб, но при этом несколько изменится степень сжатия, причем заведомо ухудшится. Мы в свое время проводили такой эксперимент, заготовив несколько десятков однотипных свечей А17 ДВРМ и отмечая маркером на изоляторе местоположение открытого искрового зазора. Все свечи оказались разными, а потому удалось сформировать несколько комплектов, в которых все искровые зазоры смотрели либо в объем камеры, либо вбок, либо в стенку блока цилиндров.
Выяснилось, что мотор «чувствует» ориентацию свечей – разница в КПД составила тогда до 2%. А если использовать свечи без ориентации, с несколькими боковыми электродами? Число электродов в разных конструкциях многоэлектродных свечей обычно составляет от 2 до 4. Если у обычных свечей боковой электрод препятствует распространению фронта пламени, то здесь такие электроды располагаются по бокам и ничему не мешают. Эффект – увеличение КПД примерно на 2%. Свечи с драгметаллами Даже термостойкий хромоникелевый сплав постепенно «выгорает» вследствие электроэрозионного износа. Меняется форма искрового зазора и его величина – ухудшаются условия искрообразования.
Поэтому при изготовлении электродов производители стали применять металлы платиновой группы – иридий (температура плавления составляет 2447°С), платина (1769°С) и редкоземельный металл иттрий (1522°С). Такие металлы очень дороги, поэтому для снижения стоимости свечей производители идут двумя путями – либо делают электроды миниатюрными, либо используют редкие металлы в виде тугоплавких наплавок на обычных электродах. В данном случае важен размер центрального электрода.
Очевидно, что тоненький электрод (диаметр от 0,4 мм) практически не мешает распространению фронта пламени при любой ориентации свечи в камере сгорания. Отсюда и обещанный выигрыш во всем – от момента до мощности двигателя. Плюс пара процентов к КПД двигателя – много или мало Для простой замены свечей – много! Осязаемым результат назвать трудно, но в долгосрочной перспективе это значительная экономия топлива, так как «напрягаться» двигателю придется чуть меньше. В спорте же высших достижений такие цифры – на вес золота.