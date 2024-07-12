Влияют ли свечи на отдачу мотора и расход топлива

«За рулем» рассказал, можно ли поднять мощность двигателя простой заменой свечей.

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Как банальная замена одних свечей зажигания на другие может принести указанные положительные эффекты? Может. Более того, иногда положительный эффект наблюдается даже при изменении ориентации свечи в камере сгорания. Теперь обо всем по порядку.

Начнем с ориентации. Ориентация свечи в камере сгорания Какая может быть ориентация у простейшей свечи зажигания? Все зависит от того, как она разместится в камере сгорания. Вспомним клиновую камеру у 8-клапанников типа жигулевских, где свеча вворачивалась сбоку. Механики тех времен были убеждены, что если искровой промежуток свечи смотрит в стенку камеры, то потери мощности будут неизбежны. Надо стараться расположить искровой промежуток так, чтобы фронт пламени шел сразу в объем камеры, а не гулял по ее стенкам.

Простейший способ добиться этого – подкладывание шайб, но при этом несколько изменится степень сжатия, причем заведомо ухудшится. Мы в свое время проводили такой эксперимент, заготовив несколько десятков однотипных свечей А17 ДВРМ и отмечая маркером на изоляторе местоположение открытого искрового зазора. Все свечи оказались разными, а потому удалось сформировать несколько комплектов, в которых все искровые зазоры смотрели либо в объем камеры, либо вбок, либо в стенку блока цилиндров.

Выяснилось, что мотор «чувствует» ориентацию свечей – разница в КПД составила тогда до 2%. А если использовать свечи без ориентации, с несколькими боковыми электродами? Число электродов в разных конструкциях многоэлектродных свечей обычно составляет от 2 до 4. Если у обычных свечей боковой электрод препятствует распространению фронта пламени, то здесь такие электроды располагаются по бокам и ничему не мешают. Эффект – увеличение КПД примерно на 2%. Свечи с драгметаллами Даже термостойкий хромоникелевый сплав постепенно «выгорает» вследствие электроэрозионного износа. Меняется форма искрового зазора и его величина – ухудшаются условия искрообразования.

Поэтому при изготовлении электродов производители стали применять металлы платиновой группы – иридий (температура плавления составляет 2447°С), платина (1769°С) и редкоземельный металл иттрий (1522°С). Такие металлы очень дороги, поэтому для снижения стоимости свечей производители идут двумя путями – либо делают электроды миниатюрными, либо используют редкие металлы в виде тугоплавких наплавок на обычных электродах. В данном случае важен размер центрального электрода.

Очевидно, что тоненький электрод (диаметр от 0,4 мм) практически не мешает распространению фронта пламени при любой ориентации свечи в камере сгорания. Отсюда и обещанный выигрыш во всем – от момента до мощности двигателя. Плюс пара процентов к КПД двигателя – много или мало Для простой замены свечей – много! Осязаемым результат назвать трудно, но в долгосрочной перспективе это значительная экономия топлива, так как «напрягаться» двигателю придется чуть меньше. В спорте же высших достижений такие цифры – на вес золота.