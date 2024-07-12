Эксперт рассказал, как продлить ресурс генератора автомобиля

Есть четыре действенных способа продлить срок службы генератора автомобиля. Как рассказал "Газете.ru" руководитель Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский, прежде всего, нужно периодически проверять натяжение и состояние приводного ремня. Шкив генератора приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленвала. Эксперт уточнил, что исправность этих элементов напрямую влияет на бесперебойность работы генератора.

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Второй совет - отслеживать состояние аккумуляторной батареи. Если она начала хуже держать заряд, генератор будет постоянно производить большее напряжение. А это может привести к его поломке.

Третье - нужно быть максимально аккуратным с полярностью. Все дело в том, что неправильно подключенная батарея, либо ошибка, допущенная при "прикуривании" аккумулятора другим автомобилем, может привести к его поломке, перегоранию проводки или предохранителей, повреждения прочих электрических устройств.

Наконец, для того, чтобы продлить ресурс генератора, нужно проводить его ревизию. Для этого стоит обратиться в автосервис. Специалисты разберут генератор, при необходимости заменяют втулки и подшипники, проверят состояние обмотки и диодный мост, заложат новую смазку, отрегулируют и произведут контрольные замеры напряжения.

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