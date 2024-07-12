Автовладельцы рассказали, как часто меняют машины

«Росгосстрах»: каждый второй автовладелец выбирает автомобиль с пробегом.

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Исследование, проведенное СК «Росгосстрах», показало, что каждый второй автовладелец в России предпочитает выбирать подержанные автомобили. Для большинства покупателей главными факторами при выборе являются не новизна, а стоимость (54%), марка (45%), класс и характеристики автомобиля (20%). Также важными параметрами считаются объем двигателя (13%) и расход топлива (13%).

Опрос показал, что 39% россиян считают, что нужно менять автомобиль каждые 4-5 лет. Еще 25% предпочитают менять машину раз в 5-10 лет и 22% — раз в 2-3 года. Некоторые (14%) считают, что автомобиль может служить более 10 лет, но при этом 41% опрошенных говорят, что не стали бы приобретать машину такого возраста.

Большинство респондентов (47%), выбирающих подержанные авто, считают оптимальным пробегом диапазон от 50 до 100 тысяч километров. 44% из них даже не рассматривают автомобили с пробегом свыше 150 тысяч километров. При покупке автомобиля 38% жителей России обращаются в дилерские центры, 30% приобретают у частных продавцов, 15% идут в сервисы подержанных автомобилей и 12% предпочитают авторынки. Лишь 5% респондентов покупают автомобиль по схеме параллельного импорта.