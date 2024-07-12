Эксперт рассказал, стоит ли переплачивать за "параллельный" Subaru Outback

Новый Subaru Outback можно приобрести в России по параллельному импорту. Автомобиль будет с гарантией, но цена на него гораздо выше, чем у китайских аналогов - около 7 млн рублей (ранее цена была на уровне 4 млн рублей). Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал, стоит ли переплачивать за Subaru Outback по параллельному импорту.

Главный плюс автомобиля - то, что он выпускается в Японии. Subaru Outback имеет 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 188 л.с., который отлично справляется со своей задачей. Еще одно преимущество - отсутствие дорогостоящей турбины, что даст возможность эксплуатировать кроссовер дольше.

Эксперт также отмечает отличные тормоза, фирменный комплекс активной безопасности EyeSight, который работает без радара, только по показаниям камер на ветровом стекле.

Из минусов - древние потолочные платформы, отсутствие обогрева руля по всей окружности.

"Хорошая машина, но очень дорогая", - резюмирует Милешкин.