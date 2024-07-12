Названы самые дешевые новые автомобили с задним приводом

В настоящее время заднеприводные автомобили практически ушли в историю, им на замену пришли полноприводые версии, которые пользуются высокой популярностью.

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Эксперты автомобильного рынка изучили список автомобилей с задним приводом, которые в настоящее время реализуются на рынке, и назвали самые дешевые модели, доступные для покупки.

Так, эксперты называют Mazda MX-5 Miata Sport 2024 модельного года самым доступным автомобилем с задним приводом, который стоит рассмотреть для приобретения. Стоимость Mazda MX-5 Miata Sport заявлена производителем от 2 600 000 рублей. За данную цену автовладелец получит автомобиль оснащенный 2,0-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 181 лошадиную силу, при этом разгон до первой сотни не превышает показателя в 6,7 секунды.

На втором месте по доступности среди заднеприводных легковых автомобилей оказалась Toyota GR86, стоимость которой оценивается от 2 600 000 рублей. В движение Toyota GR86 приводит 2,4-литроый мотор мощность которого равна 228 лошадиных сил. Разгон до первой сотни составляет всего 5,4 секунды.

На третьем место оказалась Subaru BRZ которую можно приобрести по цене от 2 700 000 рублей. Subaru BRZ комплектуется аналогичным силовым агрегатом, что и Toyota GR86.

Четвертое место было отдано Chevrolet Camaro 1LT с 3,6-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 335 «лошадей». Стоимость Chevrolet Camaro 1LT заявлена от 2 700 000 рулей. Пятое место среди доступных заднеприводных автомобилей было отдано Ford Mustang Ecoboost Fastback, приобрести который можно имею сумму в 2 700 000 рублей. В качестве силовой установки Ford Mustang Ecoboost Fastback оснащен 2,3-литровым бензиновым мотором мощностью 315 лошадиных сил.