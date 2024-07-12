Эксперт протестировал Jetta VS7 и назвал плюсы и минусы кроссовера

"ЗР" протестировал Jetta VS7 и назвал плюсы и минусы кроссовера
Эксперт "За рулем" проверил, насколько хорош новый кроссовер Jetta VS7.
По словам специалиста, по своим размерам автомобиль близок к Skoda Kodiaq, который раньше очень хорошо продавался в России.
В то же время он отмечает, что на фоне "чеха" у этого кроссовера из КНР не хватает обогрева и регулировок сидений. Да и сама обстановка внутри очень скромная.
Под капотом у кроссовера хорошо знакомый по концерну Volkswagen мотор 1,4 литра мощностью 150 л.с. Вместе с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка Aisin. С ним силовой агрегат работает нормально. Но вот в пробках машина начинает дергаться.
При управляемость - отменная, замечает эксперт. В поворотах Jetta хороша и траекторию держит отлично.
Стоимость кроссовера - от 3 до 3,5 млн рублей. В то же время ощущение уцененной модели не покидает, заключает "ЗР".
Напомним, что марка Jetta официально вышла на наш рынок. Об этом "РГ" сообщала не так давно.