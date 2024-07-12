Ученые определили, какие водители чаще попадают в аварии

Названо состояние водителя, которое может привести к ДТП. Канадские ученые провели многолетнее исследование (с 2002 по 2009 год), в ходе которого были опрошены 12 830 водителей разного пола и возраста. При ответах на вопросы выяснилось, что почти треть участников проявляли агрессию на дороге в той или иной форме.

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Риск попасть в ДТП возрастает вместе с ростом уровня раздражённости и недовольства. Так, уровень агрессии был на 78% выше, чем среди сдержанных участников, у самых раздраженных водителей.

Руководитель исследования Кристины Уикенз рассказала, что ругань, крики, неприличные жесты – увеличивают риск столкновения. Человек в состоянии гнева рискует стать причиной аварии, потому что в этой ситуации гнев — отвлекающий от других опасностей фактор, он сильнее чувства самосохранения в этот момент. Кроме того, такие эмоциональные водители в принципе предпочитают более агрессивный и рискованный стиль вождения, что само по себе является провоцирующим моментом.

Таким водителям специалисты рекомендуют учиться управлять гневом, чтобы не спровоцировать опасную ситуацию на дороге. Для этого стоит обратиться к специалисту-психологу, пройти программу обучения по управлению гневом, изучить и пользоваться дыхательными упражнениями, слушать в пути приятную, но не агрессивную или медитативную музыку, аудиокниги.