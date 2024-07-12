Эксперт объяснил, зачем каршеринговые компании вкладываются в собственные СТО

Моржаретто: Собственные СТО у каршеринга будут сдерживать рост цен на этом рынке.

© За рулем

Инвестирование сервисов каршеринга в собственные станции технического обслуживания (СТО) будет способствовать сдерживанию роста цен на услуги по аренде каршеринга. Такое мнение выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Каршеринг – это одинаковые модели в большом количестве. Во-первых, получается, что иметь свой склад запчастей под эти модели, своих специалистов – это выгоднее, чем везде искать нужные запчасти. А тут на СТО сами целенаправленно завозят расходники и все, что нужно. Во-вторых, рассматривается вариант, что СТО не просто работают на себя, а предлагают те же услуги всем, включая конкурентов», – объясняет эксперт.



Рассуждая о том, может ли возникнуть массовый отказ автовладельцев от личных автомобилей в пользу каршеринга, Моржаретто предположил, что будут и такие.

«Кто-то откажется, кто-то уже отказался. Я знаю людей, которые уже отказались. А кто-то держится за свой автомобиль, потому что у нас есть такое понятие, как дача, – до дачи на каршеринге не доедешь. Процессы будут идти параллельно, но какая-то часть людей откажется от своего авто, потому что дорого. Например, у меня есть автомобиль, который стоит пять дней в неделю», – подчеркнул эксперт.



По словам Моржаретто, он сам ездит на личном автомобиле только по выходным на дачу, и таких, как он, – много, подытожил эксперт.