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Расходимся: россиян заверили, что дефицита китайских машин не будет, но есть нюанс

Эксперт Кисенков объяснил, почему авторынок РФ не останется без запчастей из КНР.

Эксперт заверил, что дефицита китайских машин не будет
© За рулем

На российском авторынке нет проблем с ввозом новых автомобилей из Китая, рынок перенасыщен, а у официальных дилеров много машин на складах. Но проблема с запчастями действительно есть. Об этом заявил автоэксперт Василий Кисенков.

Комментируя прогноз о том, что авторынок России может лишиться китайских автомобилей и запчастей из-за опасений китайских производителей вторичных санкций, Кисенков подтвердил, что на рынке комплектующих наблюдается некий дефицит. Дело в том, что в нашей стране пока не до конца сформирован рынок некоторых запчастей, необходимых в большом количестве.

«Большинство запчастей везут под заказ. Если они популярные, то проблем нет, а вот с редкими экземплярами могут возникнуть сложности, но они не фатальны. Все-таки мы научились жить в условиях санкций. К тому же сейчас китайские производства переносятся в Россию. Лазейки всегда найдутся», – констатирует эксперт.

При этом Кисенков предположил, что в обозримом будущем цены на автомобили от китайского автопрома могут вырасти примерно на 20%.

Автоэксперт
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