Aito M9 стал лидером безопасности среди электрокроссоверов

<p>Электрический кроссовер <strong>Aito M9,</strong> разработанный совместно с Huawei и Dongfeng Seres, установил новый стандарт в безопасности, получив <strong>пять звезд</strong> от китайской программы оценки новых автомобилей C-NCAP. Эта высокая оценка ставит его впереди его основного конкурента — Li Auto L9, подтверждая титул самого безопасного автомобиля на китайском рынке, сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-4241-aito-m9-ot-huawei-i-seres-stal-samym-bezopasnym-avtomobilem-v-kitae" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru. </a></p><p>Aito M9 — это полноразмерный внедорожник с длиной <strong>5230</strong> мм, шириной <strong>1999 </strong>мм, высотой <strong>1800 </strong>мм и колесной базой <strong>3110 </strong>мм. Эта модель предлагается с <strong>шестью </strong>местами по схеме 2+2+2 и оборудована двумя электродвигателями общей мощностью<strong> 523 л.с., </strong>а батарея емкостью 100 кВт/ч обеспечивает запас хода до<strong> 630 км</strong> по циклу CLTC. Версия EREV генерирует <strong>489 л.с. </strong>мощности и имеет электрический запас хода <strong>от 225 до 275 км</strong>.</p><p>Тестовый автомобиль Aito M9 Max BEV был анонимно приобретен за 509 800 юаней ($70 200) и оказался базовой версией без умных фар, системы LiDAR и сидений с функцией нулевой гравитации. Тем не менее, этот автомобиль демонстрирует <strong>впечатляющую безопасность</strong>, получив общий рейтинг C-NCAP в 93,9%, что значительно превышает средний результат за 2021 год на 11,2%. Aito M9 выделился в сегменте защиты пассажиров с<strong> 96,98%</strong>, в то время как защита пешеходов была оценена в <strong>75,38%,</strong> что тоже выше среднего. В сегменте активной безопасности M9 показал лучший результат — <strong>97,79%</strong>, подтверждая свой статус лидера среди безопасных электрокроссоверов.</p>