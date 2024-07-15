Перечислены 12 признаков неисправного автомобиля с пробегом

Автоэксперт Антюфьев перечислил 12 признаков поломки подержанного автомобиля

Б/у автомобили, предлагаемые к покупке, могут скрывать множество проблем. Признаки поломки перечислил глава отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Он рекомендует, прежде всего, обратить внимание на цвет кузова авто. Если он неоднороден, то это может говорить о ремонте машины после ДТП. Шумы при движении укажут на износ подвески и поломку шаровых опор. Обычно шумы усиливаются при резких маневрах. Тревожным знаком специалист назвал и неравномерный износ шин, что может указывать на неправильный развал-схождение и деформацию кузова.

На проблемы с системами отопления и вентиляции укажут запотевание и влага в салоне.

Также нужно внимательно осмотреть машину, если у нее плохо закрываются двери и капот. Щели между кузовными элементами могут говорить о некачественном ремонте после аварии. Также нужно осмотреть авто на следы коррозии. В числе прочих признаков эксперт отметил сильно изношенный салон, плохую работу мотора, проблемы с электрикой и утечку жидкостей. История обслуживания авто должна быть прозрачной, подытожил специалист.

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