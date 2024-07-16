Названы автомобили за 600 тысяч рублей с надежным "автоматом"

Эксперты издания "За рулем" уверяют, что купить подержанный авто с АКП за 600 тысяч рублей вполне реально. Вот четыре модели, которые славятся надёжными "автоматами".

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Nissan Note первого поколения с автоматической коробкой предлагается только с двигателем 1.6 литра мощностью 110 л.с. Jatco RE4F03A очень надёжен и хорошо знаком россиянам не только по иномаркам, но и по Lada Granta и Kalina, на которых шёл в паре с 98-сильным двигателем.

"Все проблемы автоматической коробки связаны с засорением соленоидов из-за износа фрикционов. В запущенных случаях продукты износа оседают в электроклапанах и гидроблоке", - говорят эксперты, напоминая, что АКП проживёт дольше, если регулярно менять масло в пределах каждых 70 тысяч км пробега.

Ford Focus второй генерации тоже можно рассматривать в качестве автомобиля с надёжным "автоматом". Вне зависимости от типа кузова "Фокус" оснащался коробкой 4F27E, разработанной совместно с Mazda. Слабых мест почти нет, а ресурс сопоставим с ресурсом двигателя - около 350 тысяч км.

Chevrolet Lacetti предлагается с силовыми агрегатами мотор 1.6 литра в паре с Aisin AW 81-40LE, двигатель 1.8 и "автомат" ZF 4HP16. Оба надёжные, оба медленные. Aisin рекомендуется проверить на толчки при переключениях - в них может быть виноват датчик положения селектора, а у ZF не самый большой ресурс фрикциона.

Ещё один автомобиль за 600 тысяч рублей с надёжным "автоматом" - Hyundai Getz 2009-2010 годов. Слабых мест у коробки A4AF3, по мнению экспертов "ЗР", почти нет, но есть свои особенности эксплуатации: нельзя часто давать пробуксовку - полетят подшипники, менять масло надо чаще, чем рекомендует производитель. Также может выйти из строя датчик скорости вращения вала коробки и провод кнопки "Over drive".