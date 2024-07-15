Эксперт рассказал, как вести себя с автохамами на дороге

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как вести себя на дороге с теми, у кого отсутствуют культура вождения и уважение к другим участникам дорожного движения. Он посоветовал избегать конфликтных ситуаций и не вестись на провокации.

Часто водители пытаются обогнать другие авто, совершая резкие маневры. Автоэксперт Владимир Сажин отметил, что если такая машина едет сзади, то лучше включить правый поворотник и уступить дорогу. Возможно, человек действительно куда-то очень торопится, и для него это может быть вопросом жизни и смерти.

В противном случае некоторые особо агрессивные водители могут пойти на обгон.

— Если возникла такая ситуация, если конфликт неизбежен и водитель впереди едущего автомобиля тормозит до такой степени, что вам приходится остановиться, либо он прижал вас к проезжей части, не стоит выходить из автомобиля, дабы не провоцировать его еще больше, — отметил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.



В таких ситуациях лучше включить камеру мобильного телефона — чаще всего это позволяет пресечь конфликт.

В жаркую погоду важно тщательно следить за температурой воздуха в салоне машины, а также за состоянием кондиционера. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.