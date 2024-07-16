Плюсы и минусы PPF, керамического покрытия и тонировки

Последние двадцать лет компания XPEL является ведущим поставщиком защитных продуктов для автомобилей. Директор по продажам компании XPEL, Крис Харди в подкасте BMWblog рассказал о преимуществах и недостатках лакокрасочных защитных пленок (PPF), керамических покрытий и тонировки стекол.

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Для автолюбителей, которые заботятся о сохранении первозданного состояния краски автомобиля, PPF - рекомендуемое решение. Харди объясняет, что PPF действует как барьер, защищая оригинальную краску от повреждений, таких как ультрафиолетовые лучи, дорожный мусор и суровые погодные условия. Защитный слой гарантирует, что краска автомобиля останется в отличном состоянии в течение длительного времени. Уникальной особенностью PPF является способность покрытия к самовосстановлению. Эта инновационная технология не только продлевает срок службы краски, но и облегчает очистку и уход, сохраняя эстетическую привлекательность автомобиля на протяжении долгого времени.

Керамические покрытия

Керамические покрытия XPEL обеспечивают дополнительную защиту и блеск автомобилю. При нанесении на внешнюю поверхность, включая колеса и тормозные суппорты, покрытия создают твердую, блестящую поверхность, способную отталкивать грязь и воду. Харди подчеркивает, что это значительно упрощает рутинную чистку и помогает поддерживать первозданный вид автомобиля с минимальными усилиями.

Значение тонировки окон

Тонировка стекол - еще один аспект защиты автомобиля, который часто упускают из виду. Достижения в области тонировки делают пленку незаменимым дополнением для транспортного средства. По словам Харди, тонировка стекол XPEL не только улучшает эстетику автомобиля, но и обеспечивает практическую пользу: помогает уменьшить блики, блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и сохраняет прохладу в салоне автомобиля.